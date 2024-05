Joshuaha recentemente assaporato la Champions League con il Bayern Monaco ed è ora vicino a conquistarla con il Bologna. Tuttavia, il suo futuro rimane ancora poco chiaro, così come quello del suo attuale allenatore, Thiago Motta, che potrebbe finire alla Juventus. Sebbene sia un'operazione costosa e complicata, la Juventus non si arrenderà senza tentare. Zirkzee, autore di 13 gol in campionato, è nel mirino del Milan ma anche di altre squadre all'estero, con l'Arsenal particolarmente interessato.La sua valutazione si aggira intorno ai 60 milioni di euro, ma ilha la possibilità di riacquistarlo per 40. La, che ha già avviato contatti con l'agente del giocatore, cercherà di negoziare con il club tedesco per ottenere il suo trasferimento. L'olandese può giocare come centravanti ma anche come trequartista dietro a Vlahovic.