L'amministratore delegato del Bologna, Claudio, ha chiarito la situazione riguardante Joshuadurante un evento organizzato dall'USSI a Coverciano intitolato "Il calciomercato al tempo dell'intelligenza artificiale". L'attaccante olandese è oggetto di interesse da parte di diverse squadre, tra cui Inter, Milan, Juventus e Napoli, e su di lui pende una clausola rescissoria di 40 milioni di euro, valida non solo per il Bayern Monaco ma per qualsiasi club intenzionato ad acquistarlo.Fenucci ha confermato questa situazione, evidenziando che l'unica via per liberare Zirkzee è pagare la clausola, altrimenti sarà necessario avviare trattative con il Bologna: "Abbiamo un azionista che ci permette di investire, quindi siamo in grado di procedere. In realtà, la nostra posizione è così forte che ci consente di andare avanti senza vendere nessuno, e cercheremo di trattenere tutti i giocatori. L'unico che ha il controllo del proprio destino è Zirkzee, che ha delle clausole, ma cercheremo di trattenerlo nelle prossime settimane".