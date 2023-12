Anche la Juventus è tra le squadre interessate a Joshua Zirkzee dopo le prestazioni che sta facendo con il Bologna. L'attaccante ha una clausola rescissoria di 40 milioni e il Bayern possiede una percentuale sulla futura rivendita. Si conosce quindi il prezzo per chi vuole ingaggiarlo. Non solo club italiani, anche all'estero iniziano i primi interessamenti per il giocatore del Bologna. In particolare, è il Manchester United ad aver messo gli occhi sul talento. Il club inglese, secondo quanto riferiscono i media britannici, vorrebbero anticipare la concorrenza. Zirkzee è destinato a lasciare il Bologna in estate per fare il grande passo in una big.