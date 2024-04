Calciomercato Juventus, occhi anche su Boniface

Se per Felipe Anderson c'è un certo ottimismo, con le indiscrezioni che parlano di accordo ormai imminente, è molto più intricata la situazione relativa a Joshua, altro attaccante nel mirino dellaper il mercato estivo. L'olandese del, infatti, è ormai finito nel mirino di molti club di prima fascia, non solo italiani, e in più il suo cartellino è gravato da unaa favore delche può portarlo in Germania versando al club emiliano 40 milioni. Ed è in questo pertugio che - come scrive Tuttosport - potrebbe inserirsi la Juventus per evitare di scatenare un'asta che ne farebbe inevitabilmente lievitare il prezzo.Il giocatore rossoblù, tra l'altro, piace anche al, le cui strade potrebbero incrociarsi con quelle della Juve anche per un altro attaccante che Cristiano Giuntoli segue da tempi non sospetti. Si tratta di Victordel Bayer Leverkusen, che dopo i dieci gol in Bundesliga ha visto la sua valutazione schizzare ad almeno 40 milioni di euro rispetto ai 20 per cui era stato acquistato. Più sfumate invece, secondo TS, le opzioni come Mateo Retegui o il ritorno di Alvaro Morata.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.