Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport il Parma ha chiuso il colpo Joshua Zirkzee con il Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il giocatore era stato adocchiato anche dalla Juventus, che magari proverà in futuro a portarlo a Torino. Insomma, un paio di occhi in più per l'attaccante, che proverà a far bene per costruirsi un futuro ad altissimi livelli. Magari tinti di bianconero.