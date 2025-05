Zirkzee può tornare in Italia, ma non alla Juventus: le ultime

Getty Images

Il reparto offensivo della Juventus è uno dei maggiori rebus per la prossima stagione, e lo è stato anche ad annata in corso. Per tutta la prima parte, infatti, Vlahovic ha giocato la quasi totalità dei minuti a disposizione, senza una vera alternativa. Da gennaio, invece, Kolo Muani si è preso la titolarità con Thiago Motta, per poi tornare ad alternarsi con il serbo dall'arrivo di Tudor.



Tra i tanti nomi valutati dal club bianconero, c'è stato anche Joshua Zirkzee, che dal suo arrivo al Manchester United ha avuto diversi momenti complicati. L'ex Bologna ha infatti faticato a trovare continuità, e quando aveva cominciato a scalare le gerarchie di Amorim è stato fermato da un lungo infortunio. Il suo futuro, dunque, resta incerto.

Alla finestra c'è ancora un possibile ritorno in Italia, anche se potrebbe non essere alla Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Zirkzeeper giocare alle spalle di Thuram e Lautaro Martinez.