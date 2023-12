Joshuanella giornata di ieri ha incantato con la maglia del, una doppietta e tanto spettacolo. Senza dimenticare che l'olandese è classe 2001 e si sta affacciando per un ruolo centrale in Serie A. Laè semplice spettatrice in questo caso, ma c'è un curioso retroscena di mercato che la riguarda. Erano esattamente due anni fa, era ilEra il novembre 2021 quando la dirigenza bianconera bussava alla porta delper chiedere informazioni su Zirkzee che non stava trovando particolare spazio. Non solo i bianconeri, in corsa c'era anche ilche nel mercato invernale è riuscito ad accaparrarselo. Madama però, non ha mai provato l'affondo definitivo, infatti la dirigenza (al tempo con Fabio) non era pienamente convinta delle qualità del calciatore. Erano i tempi in cui la Vecchia Signora al club bavarese corteggiava anche Tolisso. La carriera di Zirkzee è nota a tutti, ma potrebbe rivelarsi un rimpianto per la Juve?