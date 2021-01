1









Tra le idee della Juventus in cerca della quarta punta c'era anche il gioiellino del Bayern Monaco Joshua Zirkzee. Classe 2001, olandese di origini congolesi e nigeriane, Zirkzee arriverà comunque in Italia ma non in bianconero. L'attaccante infatti è a un passo dal Parma che lo prenderà in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, e in un'intervista alla Bild lo stesso giocatore ha confermato il trasferimento: "C'è voluto un po', ma adesso credo di avere la possibilità di crescere qui (al Parma). Spero di aiutare la squadra".