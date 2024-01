Thiago, allenatore del, ha tenuto una conferenza stampa in vista della sfida contro il, valida per la 22ª giornata di Serie A e prevista tra due giorni. Dopo una settimana di pausa dovuta all'impegno della Fiorentina nella Supercoppa Italiana, il tecnico degli emiliani ha commentato non solo la prossima partita a San Siro, ma anche la vicenda che ha coinvolto Mike, vittima di insulti razziali durante la partita contro l'Udinese lo scorso sabato. Riguardo al suo futuro, Motta, che è stato uno dei nomi valutati per la panchina del Milan, ha preferito non sbilanciarsi.Sul giocatore Zirkzee, Motta ha dichiarato: "Il suo futuro si vedrà.è uno di quei giocatori che si allena sempre bene, che motiva gli altri e che dimostra agli altri cosa significhi giocare per il Bologna. Ha un grande futuro davanti a sé, ma al momento la cosa più importante è concentrarsi sul presente, che per noi significa il Milan. Dobbiamo affrontare questa partita con il massimo impegno per onorare la maglia del Bologna".