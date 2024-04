L'Inter si appresta a compiere un colpo di mercato, concentrato nell'ambito dell'attacco. Dopo le due stelle conquistate in campo, sembra essere giunto il momento di pensare già alla prossima stagione. C'è un desiderio di continuare a crescere, di non fermarsi al successo attuale. Questo atteggiamento potrebbe derivare dalla mentalità di, il quale ha dichiarato: "sul mercato abbiamo dei paletti, ma qualche volta possiamo anche superarli". C'è già l'intenzione e l'obiettivo di costruire una squadra capace di competere nuovamente in Europa.In particolare, l'Inter ha individuato nell'attacco degli spazi per migliorare, nonostante l'acquisto già confermato di. Pertanto, bisogna tenere d'occhio un giocatore di grande rilievo che stuzzica l'immaginazione: Albert. Il suo interesse da parte dell'Inter è ormai noto a tutti, non è più un mistero quanto il profilo dell'islandese piaccia nell'ambiente nerazzurro. Accanto a lui, si fa menzione di Joshua: è una novità, il nome dell'olandese del Bologna è entrato nei pensieri dell'Inter. Sebbene possa sembrare un'operazione complicata, le dinamiche del mercato possono sorprendere.