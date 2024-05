Zirkzee e Chiesa sono compatibili tatticamente

Zirkzee e Yildiz: una poltrona per due



Negli ultimi giorni si è visto un deciso aumento di interesse da parte della Juventus per Joshua, attaccante del Bologna. L'olandese ha disputato un'ottima stagione con la maglia dei rossoblù, condita da 11 gol e 4 assist. Numeri che hanno interessato i bianconeri, che sarebbero disposti a prenderlo per puntellare il reparto offensivo.Un settore che a fine anno potrebbe essere rivoluzionato.No, perché si parla di ruoli totalmente diversi e di porzioni di campo differenti. Al contrario, quello diè un nome che potrebbe "pestare" i piedi di KenanCome sopracitato è molto difficile che ciò possa avvenire, specie per un discorso prettamente ruolistico. L'exè un'ala d'attacco nella zona di sinistra del campo.Un'ala invertita abituata a ricevere la palla sull'esterno e a creare la superiorità sulla fascia oppure rientrare sul piede forte per cogliere dalla distanza il portiere. Ma soprattutto ha delle doti atletiche che lo rendono perfetto per quel tipo di ruolo.non è un'ala d'attacco., che tende ad agire più sulla trequarti o comunque nella zona centrale dell'attacco. Dunque un suo arrivo non limiterebbe in alcun modo. Cosa che invece potrebbe fare conSono entrambe delle seconde punte che giocano alle spalle dell'unico riferimento in avanti. Ora l'olandese è il riferimento centrale del, ma in caso di approdo in bianconero e successivo passaggio al 4-2-3-1 viene facile pensare che sarà collocato alle spalle di. Lo stesso discorso vale con, che già in questa stagione ha affiancato il serbo oltre che a. Quindi uno dei due andrebbe a togliere ossigeno all'altro.Per usare il titolo di un film, "Una poltrona per due". Spostare uno dei due sulla fascia? Non sembra una strada percorribile. Prima di tutto nessuno dei due sembra avere il passo per poter fare l'ala d'attacco e anzi, abbiamo visto comenel tridente possa sembrare un pesce fuor d'acqua. Inoltre c'è anche da considerare l'aspetto relativo alla fascia destra.resta comunque un obbiettivo e va sempre valutato il rientro di. Di conseguenza verrebbe proprio difficile ipotizzare un cambio di ruolo per uno dei due.