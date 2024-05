Il retroscena sulla Juventus

Il futuro di Zirkzee



Quanto costa Joshua Zirkzee?



I numeri di Zirkzee in questa stagione

35 partite

11 gol in Serie A

12 gol in totale

5 assist in Serie A

7 assist in totale

Il segreto è questo: non farsi trovare impreparati. E la, ecco, è davvero l'ultima a poter compiere una leggerezza simile, anche perché è in fase di ricostruzione, e quindi ogni errore potrebbe pesare il doppio. Sul mercato, l'obiettivo è raggiungere target di livello, ma allo stesso tempo sostenibili. Pensateci: non è poi così complicato, sono in pochi ad essere ad altezza Juve, a costi più o meno ridotti. Almeno per l'ingaggio. Tema diverso è la concorrenza, che non manca per nessun altro calciatore.L'ultimo nome è tra quelli più succosi del prossimo mercato, e l'entourage dell'attaccante ha sentito i bianconeri, così come i dirigenti di Milan e Inter. Insomma: si è detto disponibile al prossimo step, che verosimilmente non sarà la permanenza al Bologna.Tra le squadre interessate al nove rossoblù, il Milan ad oggi sembra in vantaggio, e per un discorso molto semplice: le parti si piacciono da un po', in più a Milanello stanno cercando l'erede di Giroud, un ruolo che necessiterà di un investimento non banale. Anzi. La Juve ha da risolvere invece più questioni prima di arrivare al dunque: il contratto di Chiesa, intanto, e il futuro di Vlahovic.Come raccontato da Gazzetta, le parti erano state però vicine poco meno di due ani fa.e i bianconeri si erano ritrovati tra le contropartite proposte pure l'attaccante, poi finito al Bologna. 'No' secco della dirigenza. A quei tempi, comprensibile.La situazione di Zirkzee resta comunque ingarbugliata. Intanto, ildeve capire cosa farne: se tenerlo, rivenderlo, richiamarlo e quindi ri-acquistarlo. Il prossimo allenatore dei bavaresi vorrà poi farne a meno? Lo stesso Joshua vorrà restare in Serie A?Tanti dubbi che al momento portano gli agenti solo a contatti superficiali, a situazioni in cui al limite si va a perlustrare le possibilità. Non c'è un affondo vero, non può esserci. Certo,allapotrebbe cambiare i piani...Il prezzo di cartellino di Zirkzee, considerata anche la concorrenza, potrebbe aggirarsi intorno ai