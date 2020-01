A Salvini consentito dalla Rai un solitario comizio durante l’intervallo della partita Juventus-Roma in piena campagna elettorale per l’Emilia Romagna. Mai così in basso, altro che libertà e autonomia. E lo chiamano servizio pubblico — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) January 22, 2020

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti polemico per l'intervento di Matteo Salvini durante l'intervallo di Juventus-Roma: "A Salvini consentito dalla- scrive il segretario Dem - in piena campagna elettorale per l’Emilia Romagna. Mai così in basso, altro che libertà e autonomia. E lo chiamano servizio pubblico".