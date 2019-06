Your browser does not support iframes.

Oleksandr Zinchenko era arrivato con la fiducia al massimo: aveva appena vinto con la sua Ucraina contro la Serbia, e il risultato rotondo - la gara è terminata 5-0 - aveva creato una certa euforia al'interno dello spogliatoio. Un'euforia che però non è stata premiata, non almeno dalla bellissima giornalista Vlada Shcheglova, verso la quale Zinchenko si è avvicinato lentamente con il fine malandrino di baciarla in diretta. Ricordate l'episodio tra Iker Casillas e Sara Carbonero? Ecco, il finale è stato decisamente diverso. E la vergogna della giornalista è stata subito palesata e difficile da contenere. Onore al caduto, non c'è che dire.



