Paolo Ziliani si è scagliato contro l’assegnazione arbitrale di Valeri per Juventus-Milan, in programma domenica alle 20.45. Ecco le sue parole in un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale: “Ma il Valeri arbitro di Juventus-Milan è lo stesso che nel match dello scandalo secondo solo a Juve-Inter di Ceccarini era al VAR e richiamò Orsato per far espellere Vecino (solo ammonito) e non disse nulla sul mancato giallo a Pjanic? È ufficiale: ci prendono per il cu**”.