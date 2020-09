Kazu Miura (53 anni) dello Yokohama. È più in forma di Higuain, conosce la serie A, parla l’italiano meglio di Suarez, è a scadenza, non chiede buonuscite quindi va bene anche per il bilancio. — Paolo Ziliani (@ZZiliani) September 7, 2020

Paolo Ziliani stuzzica la Juve su Twitter rispondendo ad un post di Maurizio Pistocchi che chiedeva ai propri follower chi sarebbe la miglior scelta per il prossimo attaccante della Juve. nomi sono quelli:È più in forma di Higuain, conosce la serie A, parla l’italiano meglio di Suarez, è a scadenza, non chiede buonuscite quindi va bene anche per il bilancio".