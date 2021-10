Paolo Ziliani ieri sera si è scatenato su Twitter durante Juventus-Roma, partita vinta 1-0 dai bianconeri e con qualche polemica arbitrale per l'episodio del gol non dato alla Roma, con annesso rigore sbagliato da Veretout. Un episodio che in realtà, alla fine, era giusto che andasse così, ma che nello svolgimento è stato un po' controverso e ha dato occasione a Ziliani di tirare fuori una serie di denunce pesanti nei confronti della Serie A, definita "col verme" e "una cloaca" che secondo lui sarebbe progettata per favore la Juve.

Qui di seguito i suoi tweet di ieri sera: