Paolo Ziliani sempre contro la Juve. Anche durante questa quarantena il giornalista i conti in tasca alla Vecchia Signora e sul suo profilo Twitter si scaglia contro l'acquisto di De Ligt e parla così del mercato bianconero: "Ora la corsa è a disfarsi delle zavorre. Come De Ligt, costato 75 milioni (più 11 a Raiola), ingaggio netto 12 (lordo 16,5 grazie al Decreto Crescita) che pesa a bilancio per 31,5 milioni l’anno. Sarri gli preferisce Demiral, i titolari sono Chiellini e Bonucci, un acquisto folle".