Leonardo Bonucci, con il gol del pareggio, ha permesso all'Italia di rimettersi in corsa e giocare i supplementari della finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, attraverso il proprio profilo Twitter, ha paragonato il gol di Bonucci ad un altro episodio storico della storia della Nazionale azzurra: "Per ora, per importanza di gol, #Bonucci come #Materazzi 2006 (firma sull’1-1 in finale). #ItaliaInghilterra"