Paolo Ziliani @ZZiliani · 55min Sfruttando uno splendido assist di Arthur... anzi di Rabiot... cioè di Bentancur... no di Ramsey... macchè di Bernardeschi... ehm, volevo dire: su splendido assist di #BrunoFernandes , #Ronaldo ha portato in vantaggio lo #United in #Champions vs. #YoungBoys (13'). A voi la linea.

Paolo, giornalista de Il Fatto Quotidiano, attraverso il suo profilo Twitter, ha commentato il gol di Cristianocontro lo, nell'anticipo di: "​Sfruttando uno splendido assist di Arthur... anzi di Rabiot... cioè di Bentancur... no di Ramsey... macchè di Bernardeschi... ehm, volevo dire: su splendido assist di #BrunoFernandes, #Ronaldo ha portato in vantaggio lo #United in #Champions vs. #YoungBoys (13'). A voi la linea.".