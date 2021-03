"Il calcio italiano è quella cosa che se un giocatore della Juve commette un fallo da rosso (esempio: scarpata di #Ronaldo in faccia a Cragno), il rosso non esce mai dalla tasca dell’arbitro. Perchè se capita, fa la fine di Fourneau". Così Paolo Ziliani ha attaccato la Juventus e Cristiano Ronaldo, scatenandosi dopo l'intervento del portoghese, punito con il giallo. E ancora: "E però tranquilli: ora c’è il nuovo corso, il presidente AJA #Trentalange accompagnerà #Calvarese in tutti gli studi televisivi per spiegare perchè è stato giusto non espellere #Ronaldo. Una possibile spiegazione è che #Cragno non è morto".



