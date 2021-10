Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo, è intervenuto attraverso il suo profilo Twitter per puntare il dito contro, reo di aver "fatto qualificare la Juventus in Champions League": "L’Italia è il paese in cui l’arbitro che ha regalato alla #Juventus la qualificazione in #Champions con questo rigore-farsa, oggi è l’esperto #VAR di #Prime e mercoledì sentiremo le sue verità in #ZenitJuventus di Champions. E no, non è una barzelletta. È tutto vero. #Calvarese".