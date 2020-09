Paolo Ziliani scatenato, a dir poco, contro la Juventus. Il tocco di mano di Bonucci in area ha accesso la polemica del giornalista de Il Fatto Quotidiano che ha scritto diversi tweet per contestare la decisione dell'arbitro Piccinini ( corretta, lo spieghiamo qui ) con tweet al vetriolo come questo, ad esempio: ​"Poi, quando in Europa ti fischieranno rigore contro, dirai che l’arbitro aveva un bidone dell’immondizia al posto del cuore, il tuo capitano urlerà “you pay, you pay!” e andrai in tv a piagnucolare e a chiedere la testa del designatore. Come nel più perfetto dei déjà-vu".