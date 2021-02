3









Paolo Ziliani non ci va tenero con la Juventus durante questa semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Durante il primo tempo ha avuto modo di lanciare stilettate a Gigi Buffon, prima per aver "riso e scherzato" con un assistente dell'arbitro durante l'inno a centrocampo, e poi per non essere stato perfetto sul gol di Lautaro Martinez. Successivamente il bersaglio sono diventati il "tuffatore" Juan Cuadrado e la squadra arbitrale: Calvarese per aver concesso il rigore e il Var Irrati per aver chiamato il direttore di gara all'on field review. In quest'ultimo caso, ironizza anche su Mattarella e crisi di governo...