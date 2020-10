1









Paolo Ziliani commenta così, attraverso il suo profilo Twitter, la notizia della positività di Cristiano Ronaldo: "Ecco, una persona perbene magari oggi direbbe: grazie lo stesso Napoli, purtroppo non è stato sufficiente ma grazie ugualmente, non lo scorderò. Dispiace. Ma va detto, perchè l’abbiamo visto tutti, che la sera della farsa di Juventus-Napoli era il solo, con Buffon e Bonucci, a mostrarsi senza mascherina in totale dispregio della situazione e del prossimo. Nessuna causa-effetto, solo una constatazione. Strano che Agnelli, presidente ECA e grande amico di Ceferin, presidente UEFA e padrino di una figlia di Andrea, non gli abbia fatto notare che portare a spasso per l’Europa centinaia di giocatori per amichevoli e tornei di cui non frega niente a nessuno era un’idiozia criminale".