Ha fatto scalpore la decisione di Cristiano Ronaldo di lasciare per primo la bolla del J Hotel per raggiungere il Portogallo a inizio settimana. C'è un record da raggiungere, quello dei marcatori all-time nelle rispettive nazionali: CR7 è a quota 101, l'iraniano Ali Daei a 109. Tra i maggiori critici di questa scelta, il giornalista Paolo Ziliani, che su Twitter ha attaccato Ronaldo: "Ronaldo è come la sua Juventus, o meglio Ronaldentus. Gli interessano solo i suoi record. Il Covid? Chi se ne frega!". Sotto il post sono fioccati commenti che danno manforte alla polemica.