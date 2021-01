Cose mai dette ieri a #SkySport

A. #CR7 è stato penoso

B. #Rabiot e #Ramsey, affari a parametro 0 di #Paratici, sono palle al piede

C. #Arthur, a bilancio per 85 milioni, non vale Messias del Crotone

D. #Kulusevski oggi è il n. 1

E. Se non ci si mette l’AJA, 4* posto a rischio — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 18, 2021

