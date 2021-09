Paolo Ziliani non si risparmia mai quando c'è da parlare di Juventus, e stasera dopo la partita vinta con sofferenza dagli uomini di Allegri al Picco di La Spezia il giornalista ha pubblicato due tweet apertamente polemici, che alludono al consueto cliché dei favori arbitrali in favore della Juve. Sotto la lente d'ingrandimento di Ziliani finiscono in particolare una mancata ammonizione a Federico Chiesa e un atteggiamento "amichevole" di Leonardo Bonucci nei confronti dell'arbitro Aureliano.