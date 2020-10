2









Il giornalista Paolo Ziliani ha punto di nuovo la Juventus, in particolare Fabio Paratici dopo la seconda ammenda consecutiva inflitta dal Giudice Sportivo (QUI la sanzione). Ecco il suo post pubblicato si Twitter: “Giorni fa hanno tentato di farmi sospendere l’account per aver parlato di “Manuale Moggi” per gli insulti di Paratici all’arbitro di Crotone. Oggi nuova multa e diffida per minacce all’arbitro di Juve-Verona. A fine p.t. In campo. Non autorizzato. Dopo gol annullato a Morata”.