Se #Osimhen avesse fatto una cosa così sarebbe stato arrestato in campo, portato via in manette, chiuso in qualche segreta, messo alla gogna, squalificato per due anni, insultato per il resto dei suoi giorni. Lo sapete bene vero voi mammasantissima della @FIGC (o meglio: FJGC)? pic.twitter.com/48wV6unSyl — Paolo Ziliani (@ZZiliani) August 25, 2021

"Se #Osimhen avesse fatto una cosa così sarebbe stato arrestato in campo, portato via in manette, chiuso in qualche segreta, messo alla gogna, squalificato per due anni, insultato per il resto dei suoi giorni. Lo sapete bene vero voi mammasantissima della Figc (o FIJC?)". Così,sul suo account Twitter commenta le due giornate di squalifica per Osimhen. L'attaccante napoletano dovrebbe saltare la sfida del 12 settembre con i bianconeri, ma gli azzurri hanno fatto ricorso.