Paolo Ziliani e la solita ironia contro la Juventus. Attraverso il suo account Twitter ufficiale, il giornalista de Il Fatto Quotidiano ha parlato delle difficoltà dei bianconeri in classifica: "Juventus-Verona finisce 1-1 dopo inutile assedio finale dei bianconeri. Sfortunato il Verona che sull’1-0 avrebbe dovuto avere un rigore per un fallo su Colley, ma il VAR era andato a fare la pipì e non c’è stato verso di avvisare Pasqua, che aveva sorvolato. Andrea Pirlo è preoccupato: gli manca Cristiano Ronaldo e un’altra ASL tipo Napoli", ricordando quanto successo il 4 ottobre 2020, data della terza giornata di Serie A". Subito dopo ha twittato: "Ultim'ora. In settimana il ricorso del Napoli che punta a rigiocare la partita. La Juve chiede invece di avere anche il punto di penalizzazione che è stato tolto al Napoli".