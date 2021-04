Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, è intervenuto attraverso il proprio profilo Twitter per commentare l'espulsione di ieri di Zlatan Ibrahimovic durante il match Parma-Milan. Lo ha fatto tirando in ballo la squalifica di Gianluigi Buffon, queste le sue parole: "La Serie A è quel campionato in cui per squalificare Buffon (non espulso) per una bestemmia detta ad alta voce in uno stadio deserto occorrono 110 giorni, mentre per cacciare Ibra per una frase innocua e sentita male (almeno si spera) all'arbitro occorre un nanosecondo".