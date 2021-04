Come accade di consueto in casi come questo, il Giudice Sportivo ha multato per 2000 euro Federico Bernardeschi perché responsabile di una simulazione nella fase finale del Derby della Mole tra Juventus e Torino. Rispetto a questo, è intervenuto il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani, attraverso il proprio profilo Twitter: "Avessero multato per ogni simulazione fatta in carriera anche Cuadrado, Dybala, Chiesa e Ronaldo, oggi con quei soldi ci si potrebbe comprare Haaland".