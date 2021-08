Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, ha commentato sul suo profilo Twitter l'inizio della stagione di Serie A: "Inizia la #SerieA. Essendo il campionato col verme, fare pronostici è inutile e insensato. Se non ci fosse la variabile AJA l'#Inter resta per me la più forte, favorita con l'#Atalanta. Poi #Juve, #Napoli e #Milan alla pari con #Sarri (#Lazio) mina vagante e con la #Roma outsider".