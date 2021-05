Il valzer di panchine scatenatosi in Serie A sta facendo parlare e dibattere gli addetti ai lavori. Ultimo spunto: l'ufficialità data dal Napoli su Spalletti. Tra i commentatori, il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani che attraverso il proprio profilo Twitter ha scritto: "Dopo #Spalletti al #Napoli, sarebbe un delitto se il nostro campionato lasciasse per strada uno dei più bravi allenatori, #Sarri, a tutti gli effetti vincitore dello scudetto 2017-18 con il Napoli. Spero che #Lotito lo porti alla #Lazio. Avremmo un pezzo da novanta in più."