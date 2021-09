Il giornalista Paolo Ziliani, attraverso il suo profilo Twitter, ha commentato la sconfitta della Juventus a Napoli: "Ricapitolando. La sconclusionata #Juventus di #Pirlo, il cui non gioco era nascosto dai gol di #Ronaldo, viene consegnata ad #Allegri, cacciato due anni prima per il suo non gioco. Allegri non vuole CR7, che se ne va. Ora la Juve fa più pena di prima e Ronaldo fa gol in #Premier".