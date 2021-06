Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paoloha commentato con una serie di tweet la notizia uscita questa mattina su La Verità che riguarda i movimenti bancari di Massimiliano QUI l'articolo): "+ + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + CASO #ALLEGRI-#SCOMMESSE, IN CASO DI COMPLICAZIONI LA #JUVENTUS HA PRONTO UN PIANO B PER LA PANCHINA: GIGI #BUFFON + + + + +". "+ + + + + ULTIMORA + + + + + LA #PROCURA FJGC COMUNICA DI NON AVERE TEMPO DI APRIRE UN FASCICOLO SUL CASO #ALLEGRI: STA VALUTANDO SE QUALCOSA DI POCO CHIARO È SUCCESSO A #PERUGIA UN ANNO FA SUL CONTO DI UN CERTO SIGNOR #SUAREZ E NON HA TEMPO + + + + +". "Ripropongo il mio tweet di dieci giorni fa. Nato dallo stupore con cui #Allegri, con i precedenti inquietanti che si ritrova per fatti di scommesse, continua imperterrito a riferirsi al mondo dell'ippica con tutte le allusioni che questa familiarità comporta."