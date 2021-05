Sarà Calvarese ad arbitrare il big match di sabato tra Juventus e Inter. Sul tema è intervenuto il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani che sul proprio profilo Twitter ha commentato: "#JuventusInter sarà diretta da #Calvarese, l’arbitro che i giocatori della #Juventus chiamano confidenzialmente “Calva” (anche quando lo rimproverano per un corner assegnato contro) così come #Allegri chiamava Tagliavento “Taglia” eccetera. Per la cronaca: al #VAR ci sarà “Irra”.