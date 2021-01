Atalanta-Juventus del 23 novembre 2019 finisce 3-1 per la Juve di Sarri, con polemiche per un gol di Higuain "viziato" da un tocco di mani fortuito di Cuadrado prima dell'azione. Paolo Ziliani è andato a riprendere quell'episodio per sostenere che la rete annullata ieri sera a De Paul dell'Udinese fosse da convalidare, esattamente come venne convalidata quella rete juventina a Bergamo. Il noto giornalista dedica addirittura due tweet all'episodio, contestando anche la moviola della Gazzetta dello Sport che ritiene punibile il tocco col braccio di De Paul ad anticipare Bentancur ieri sera.