Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha parlato della vicenda Pecoraro e del servizio delle Iene attraverso il suo profilo Twitter: "#Pecoraro era Procuratore FIGC. Avrebbe potuto far saltare il banco e permettere al nostro calcio di ripulirsi, almeno per qualche tempo (il verme da noi torna sempre), invece si è fatto prendere in giro, ha aspettato l’audio mesi e gliel’hanno fatto sparire. Ha colpe gravissime". Polemiche anche su Buffon: "E poi c’è lui, Gigi Buffon. Che la sera di Juve-Napoli del giallo-Covid va a zonzo per lo stadio senza mascherina, come già fatto in Juventus-Samp chiedendo a Ferrero di toglierla, che la indossa solo per i selfie con Jlaria e che ieri ha violato l’isolamento andandosene a casa".