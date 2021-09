Paolo, attraverso il suo account Twitter, ha commentato la notizia dei primi screzi tra Paratici e la squadra del Tottenham; secondo il Sun, per gli atteggiamenti del direttore durante le gare di campionato. "In Italia dieci anni di comportamenti intimidatori verso gli arbitri portati avanti nel silenzio dei media, che lo adulavano come il miglior dirigente su piazza. In Inghilterra, due settimane e i giocatori stessi del #Tottenham già non ne possono più delle sue piazzate", scrive Ziliani.