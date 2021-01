#AlexSandro e #Cuadrado positivi. Sono stati coi compagni in campo e fuori, #MilanJuventus è una gara a rischio e per tutti sarebbe meglio rinviarla. In Premier l'allarme è altissimo, situazione grave. Il calendario ingolfato da match di club e nazionale non lascia spiragli seri. — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 5, 2021

Assodato che il Covid è una cosa seria, difficilissima da debellare, affrontare la stagione calcistica avrebbe avuto senso solo cancellando del tutto gli impegni delle nazionali e le coppe nazionali. In campo solo in campionato e Champions per poter rinviare, recuperare e sperare — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 5, 2021

