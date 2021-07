Il giornalista Paolo, attraverso il proprio profilo Twitter, ha fatto un'analisi dell'Europeo di Giorgio: "La trattenuta a #Saka e i suoi rinvii gladiatori, molto anni 60, nei concitati finali di partita, ne hanno fatto un eroe di #EURO2020. Lo è stato, come tutti. Ma a 10 giorni dal trionfo, a bocce ferme, vi propongo una riflessione tecnica su #Chiellini. Minuto 80, #Morata è lanciato palla al piede. #Chiellini lo attende a 6-7 m. mentre #Bonucci corre davanti a #DaniOlmo. Quando Morata appoggia a Olmo, Chiellini gli volta le spalle: e quando Olmo, non contrastato, chiude il triangolo, Chiellini ha ormai perso Morata. Quando #Morata riceve il pallone di ritorno da #DaniOlmo, #Chiellini è in ritardo di due metri e praticamente desiste. Per l’attaccante spagnolo è come un rigore in movimento (gli vengono meglio): #Donnarumma da una parte e palla dall’altra. La #Spagna ci acciuffa. Minuto 2. #Kane lancia #Trippier sulla destra. Su di lui c’è #Emerson, ma #Walker si sovrappone e l’azzurro lo segue lasciando Trippier a #Chiellini. Nonostante il n. 12 quasi si fermi, Chiellini non gli si fa contro. Trippier ha così il tempo per far partire il cross. Intanto sta piombando in area #Kane, iniziatore dell’azione, e poichè #Bonucci è lontano, è #DiLorenzo a cercarlo con lo sguardo. Il cross è lungo, scavalca Kane e quando Di Lorenzo si gira vede #Shaw solo (#Chiesa non lo ha seguito). Non può nulla, e così #Donnarumma. La verità è che il merito del trionfo azzurro è di #Mancini: che ha presentato un’#Italia d’attacco alleggerendo molto il compito della difesa. Quando le cose non sono andate bene (vedi #Austria) è bastato un #Arnautovic a mandare nei matti i nostri difensori centrali. La mia idea è che #Chiellini (37 anni ad agosto), così come #Bonucci (34), nella #Juventus di #Allegri troverà sulla sua strada, specie in Europa, molte squadre propositive come lo è stata l’#Italia. A volte attaccarsi al centravanti basterà, altre volte, ormai, non più"