Paolo, giornalista de Il Fatto Quotidiano, attraverso il proprio profilo Twitter ha parlato delle dichiarazioni in conferenza stampa di Massimiliano: "La spiegazione quasi derisoria di #Bonucci che non potrà vestire la fascia da capitano a vantaggio di #Dybala (le partite di #Chiellini si conteranno) dimostra come la #Juventus abbia messo giustamente Paulo al centro del progetto e consideri #Ronaldo una zavorra da cui liberarsi".