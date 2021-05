Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani è intervenuto attraverso il proprio profilo Twitter sulle ultime notizie che riguardano la Superlega e il riaccendersi dello scontro, che nelle ultime ore si è riacutizzato sia da parte dell'UEFA che da quella dei club favorevoli alla SL. Queste le sue parole: "Chi tira in ballo il precedente #Bosman nella querelle #Superlega-#UEFA sbaglia di grosso. Quel contenzioso non minacciava la disputa o meno di campionati e coppe; qui invece c'è la #Champions che il 14/09 deve partire e lo farà. Con #Juve, #Real e #Barça? Ad occhio direi di no."