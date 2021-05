Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani è tornato, attraverso i propri social, sul tema Superlega, legato alle trattative tra club e arbitri: "Essendo gli arbitri a fine carriera i più interessati a prolungare, a cifre altissime, la loro militanza, chi sono gli arbitri AIAche avevano detto sì alla #Superlega creando un legame illecito con chi li reclutava? La Procura FIGC non ha nulla da dire in merito? Ma soprattutto: risponde al vero che l’#UEFA, che sta indagando su #Real, #Barça e #Juventus, vuole i nominativi degli arbitri che dalle varie Federazioni avevano dato l’okay a confluire in #Superlega? Che sorprese troveremmo in questa blacklist di arbitri in odore di radiazione?".