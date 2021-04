Ricapitolando: il giocatore che #Paratici ha tentato invano di vendere, che ha più classe di tutti, ha 27 anni, guadagna come #Rabiot e #Ramsey, risolve da solo le partite e farebbe gol anche su punizione (se potesse) ieri ha salvato #Pirlo, #Paratici e la #Juventus. Sigh#Dybala pic.twitter.com/ugneb5k3Y7 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 8, 2021

