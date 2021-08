"​A seguito della ricezione da parte dell'ECA di richieste specifiche che chiedevano al Consiglio dell'ECA di prendere in considerazione il ritiro delle loro precedenti richieste di dimissioni dell'aprile 2021, il Comitato Esecutivo dell'ECA ha concordato che i seguenti club manterranno la loro adesione ordinaria all'ECA per l'attuale ciclo di appartenenza all'ECA 2019-23: AC Milan, Arsenal FC, Chelsea FC, Club Atlético de Madrid, FC Internazionale Milano, Liverpool FC, Manchester City FC, Manchester United FC e Tottenham Hotspur FC ("Club"). Con questa nota 9 dei 12 club creatori della Superlega sono stati riammessi nell'ECA. Fuori restano solo Juve, Barcellona e Real Madrid, per scelta e per difendere la loro posizione forte contro il monopolio Uefa. Questa è l'occasione per un nuovo attacco di Paolo Ziliani, che scrive: "Per chi non l’avesse capito: il reintegro ufficiale nell’#ECA dei 9 club pentiti significa che l’#UEFA, non appena la Corte di Giustizia si sarà pronunciata sul ricorso-farsa del Tribunale di Madrid, sanzionerà #Real, #Juve e #Barça con l’esclusione, nel 22-23, dalla #Champions".