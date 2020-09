1









Paolo Ziliani analizza il mercato della Juve su Twitter: "Se aggiungiamo Matuidi regalato al Miami, Higuain idem (con minusvalenza in bilancio di 18,3 milioni) per non parlare di Mandzukic, spedito in Qatar per due lire - scrive -, ne esce il quadro di una Juventus prigioniera dei suoi tanti vecchi, logori e strapagati giocatori, tutti invendibili". Poi parla anche anche della situazione a centrocampo...trovate tutto nella gallery.