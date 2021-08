Paolo Ziliani continua le sue battaglie calcistiche, prendendo di mira stavolta l'atteggiamento della Gazzetta dello Sport nei confronti della Juventus, ritenuta dalla Rosea favorita per lo scudetto.

Ziliani ritiene che la squadra bianconera non possa "essere in pole position per la Serie A" e tra le sue argomentazioni figura anche la consueta polemica verso la classe arbitrale: